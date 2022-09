Bijltjesdag in Champions League: Chelsea ontslaat Thomas Tuchel, Leipzig breekt met Domenico Tedesco

In Londen was het krediet van Tuchel op na de uiterst teleurstellende seizoenstart van de miljoenenclub, die deze zomer zo fors investeerde. De ploeg van Hakim Ziyech verspeelde in de Premier League in de eerste zes wedstrijden al acht punten en staat op de zesde plaats. De start van de Champions League viel eveneens in het water. Dinamo Zagreb was gisteravond met 1-0 te sterk.

Tuchel werd in januari 2021 aangesteld als opvolger van de ontslagen Frank Lampard. Onder zijn leiding won Chelsea ruim een jaar geleden de Champions League door in de finale Manchester City met 1-0 te verslaan. De 49-jarige Duitser was eerder onder meer trainer van Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund en Mainz.

Bekijk hier de samenvatting van Zagreb-Chelsea, het laatste duel van Tuchel

In een afgemeten statement bedankt Chelsea de trainer voor bewezen diensten. ,,Thomas zal terecht een plaats hebben in de geschiedenis van Chelsea na het winnen van de Champions League, de Super Cup en het WK voor clubs in zijn tijd hier.”

De nieuwe eigenaren van de club zijn echter van mening dat het roer om moet. Chelsea hoopt zo snel mogelijk een opvolger aan te stellen. Tot die tijd onthoudt de club zich van commentaar.

Volledig scherm Thomas Tuchel won ruim een jaar geleden de Champions League me Chelsea. © Pool via REUTERS

RB Leipzig

Tuchel is niet de enige Duitse trainer die zijn baan kwijtraakte na een Champions League-sof. RB Leipzig heeft Domenico Tedesco op straat gezet. Dat gebeurde een dag nadat het Duitse team op eigen veld een pijnlijke 4-1-nederlaag had geleden tegen het Oekraïense Sjachtar Donetsk. De 36-jarige trainer, die met zijn team het afgelopen seizoen de Duitse beker won, kende al een slechte seizoensstart met slecht 5 punten uit evenzovele duels.

Volledig scherm Domenico Tedesco ziet zijn ploeg verliezen van Sjachtar. © ANP / EPA

,,We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor RB Leipzig en willen onze doelstellingen bereiken. Daarom zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij een nieuwe impuls nodig hebben,” meldde algemeen directeur Oliver Mintzlaff in een verklaring. Hij sprak van een zware beslissing.

Voor Tedesco is er sprake van een déjà vu. Ook bij Schalke, zijn voorlaatste klus als trainer in Duitsland, werd hij in maart 2018 ontslagen na een nederlaag in de Champions League. Daarna werkte hij in Rusland bij Spartak Moskou om in december 2021 in dienst te treden bij Leipzig.

Een mogelijke opvolger is Marco Rose, die momenteel zonder club zit en eerder trainer was van Red Bull Salzburg, dat nauw verbonden is met de club uit Leipzig. Rose was het afgelopen seizoen trainer van Borussia Dortmund.