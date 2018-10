Biraghi bezorgt Italië in blessuretijd winst in Polen

Italië kreeg de nodige kansen en was zeker na rust de bovenliggende partij tegen het teleurstellende Polen, maar scoren bleek opnieuw een groot probleem voor de Italianen. Toch viel de goal nog. In de eerste minuut van de blessuretijd verlengde de debuterende spits Kevin Lasagna een corner, die door Cristiano Biraghi bij de tweede paal werd afgerond: 0-1. Het was voor de linksback van Fiorentina zijn derde interland. Biraghi droeg zijn eerste interlandgoal op aan zijn voormalig aanvoerder Davide Astori, die op 4 maart in zijn slaap overleed.

Na een 1-1 gelijkspel tegen Polen en een 1-0 nederlaag in Portugal boekt Italië daarmee de eerste zege in groep 3 van poule A in de Nations League. Voor Polen is het na drie van de vier duels al zeker dat het zal degraderen naar poule B in de Nations League. Italië speelt op zaterdag 17 november in San Siro in Milaan tegen Portugal, dat nu nog twee punten meer heeft. Portugal speelt drie dagen later in Guimarães ook nog tegen Polen.