Bizarre comeback Denen, spektakelstuk in Oslo

Zwitserland leek op rozen te zitten, aangezien de stand in de 83ste minuut nog 3-0 was door goals van Remo Freuler, Granit Xhaka en Breel Embolo. In de slotfase ging het echt volledig mis voor de thuisploeg. Mathias Zanka Jørgensen kopte de eerste Deense goal binnen, een minuut voor tijd tikte Christian Gytkjaer de aansluitingstreffer binnen, waarna Henrik Dalsgaard diep in blessuretijd met het hoofd gelijk maakte.

In Oslo was er minstens net zo'n spektakelstuk. Noorwegen nam dankzij AZ-spits Björn Johnsen en Joshua King een comfortabele voorsprong van 2-0, maar in de zeventigste minuut deden de bezoekers via Victor Claesson wat terug. Dat leek de aanzet te worden voor een epische comeback, want goals van Robin Quaison (86ste en 91ste minuut) leken Zweden de winst te bezorgen. In de 96ste minuut werd het echter 3-3 door Ola Kamara.