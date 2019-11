Bizarre ontknoping bezorgt Flamengo Copa Libertadores

De slotfase van het treffen in de Peruaanse hoofdstad Lima had wat weg van de beroemde Champions League-finale van 1999 tussen Bayern München en Manchester United. Terwijl de Duitsers de bloemen al lieten aanrukken bij een voorsprong van 1-0 in blessuretijd sloegen Teddy Sheringham en Ole-Gunnar Solskjaer in extremis toch nog toe.



In Lima leek River Plate, de Argentijnse ploeg van trainer Marcelo Gallardo, voor de vijfde keer in de geschiedenis beslag te leggen op de belangrijkste Zuid-Amerikaanse clubprijs na een goal in de eerste helft van de Colombiaan Rafael Borré. Flamengo speelde zeer matig, maar ontbrandde in enkele krankzinnige slotminuten toen Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa het op zijn heupen kreeg. In de slotseconden kregen ‘Gabigol’ en Exequiel Palacios (River Plate) ook nog de rode kaart.