Blamage koploper Real Madrid ondanks vier wissels in de rust

Nations League Oekraïne stunt tegen Spanje, Duitsland en Zwitser­land gelijk in spektakel­stuk

14 oktober Oekraïne heeft in groep A4 van de Nations League voor een grote verrassing gezorgd. De tegenstander van Oranje op het komende EK versloeg Spanje met 1-0. Duitsland en Zwitserland maakten er in dezelfde groep een spektakel van, dat eindigde in 3-3.