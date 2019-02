Blessurespook blijft Coman maar achtervolgen

Bayern klopt Hertha dankzij goal Martinez en rood Rekik

17:46 Bayern München heeft in de strijd om de Duitse landstitel geen misstap gemaakt. De titelverdediger was in een matig duel in de Allianz Arena met 1-0 te sterk voor Hertha BSC, dankzij een treffer van Javi Martinez. Bij de bezoekers kwam een slotoffensief niet van de grond na een rode kaart voor de Nederlander Karim Rekik.