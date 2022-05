‘Blij dat Teun na de chaos in Marseille naar de finale kan’

Nee, Eus Roovers uit Oosterhout had de finale in Tirana na het hectische bezoek aan Marseille niet in zijn hoofd. Met zijn zoontje Teun (10) miste hij de halve finale van de Conference League in Frankrijk toen hij in een gevaarlijke chaos terecht was gekomen met gemaskerde Fransen en vuurwerkbommen. Maar eenmaal thuis begon het toch te knagen. Die finale na het afbreken van de halve finale, dat zou meer dan een pleister op de wond zijn van Teun.