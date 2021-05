Bloedstollende ontknoping in La Liga, wie is titelfavoriet?

FC Barcelona is volgens de Index nog zeker niet kansloos. De ploeg van Ronald Koeman wordt een kampioenskans van 38.4% toegedicht. Twee weken geleden was dit nog 62.1%. Sindsdien verloor de ploeg echter van Granada en speelde het gelijk tegen Atlético, waardoor Barça het kampioenschap niet meer in eigen hand heeft. Op dit moment staan de Catalanen derde, vanwege het nadelige onderling resultaat met Real Madrid. Als de twee ploegen uit de hoofdstad hun resterende wedstrijden winnen, is deze derde plaats het hoogst haalbare voor Frenkie de Jong en consorten.



De derde hond in het kegelspel is titelverdediger Real Madrid. De ploeg van Zinédine Zidane staat tweede, maar de Index heeft weinig vertrouwen in De Koninklijke. De kans dat Real zijn titel prolongeert is slechts 9.1%. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de vele blessures die Real nog altijd teisteren en de slechte vorm van de laatste weken. Voor Real geldt hetzelfde als voor Barcelona. Ze hebben niets meer in eigen hand. Alleen bij puntverlies van Atlético is een kampioenschap nog haalbaar.