Blunderende De Gea ‘gewoon’ onder de lat bij Manchester United

De manager van United heeft bovendien weinig andere opties. Voormalig AZ-doelman Sergio Romero is de tweede doelman op Old Trafford, maar de Argentijn raakte dinsdag geblesseerd aan zijn knie. De derde doelman is de 36-jarige Lee Grant, die afgelopen zomer overkwam van Stoke City.



,,David heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Nu domineert hij de krantenkoppen om de verkeerde redenen, maar daar moet hij mee omgaan. Hij heeft genoeg vertrouwen en kijkt uit naar de volgende twee wedstrijden. Hij wil bewijzen hoe goed hij is. En als je kijkt naar zijn prestaties van de afgelopen jaren (waarin hij in vier van de afgelopen vijf seizoen als beste speler van Manchester United werk verkozen, red.) heb ik ook alle vertrouwen in hem.”



Manchester United probeert in de resterende twee wedstrijden in de Premier League nog twee plekken te stijgen, naar de vierde plaats op de ranglijst. The Red Devils staan momenteel zesde met 65 punten, één punt minder dan Arsenal (vijfde), drie minder dan Chelsea (vierde) en vijf minder dan Tottenham Hotspur (derde).