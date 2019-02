Boateng ziet droom uitkomen bij Barcelona: ‘Voetballen met Messi is magisch’

Op dinsdag 22 januari verscheen in Italiaanse en Spaanse media het nogal vreemde transfergerucht dat FC Barcelona interesse had in Boateng, die afgelopen zomer nog transfervrij de overstap maakte van de Duitse bekerwinnaar Eintracht Frankfurt naar de Italiaanse middenmoter Sassuolo. Een paar uur nadat het gerucht naar buiten kwam, had Boateng al een contract getekend in Camp Nou. De vijftienvoudig international van Ghana broer van Bayern-verdediger Jérôme verstopte zijn verbazing en enthousiasme zeker niet. ,,Dit had ik op mijn leeftijd en op dit punt in mijn carrière niet meer verwacht. Spelen voor FC Barcelona is het mooiste wat een voetballer kan overkomen. Zelfs op mijn leeftijd is dit nog een droom die werkelijkheid wordt,” zei Boateng bij zijn presentatie. ,,Ik weet dat ik geen basisspeler ben, maar ik wil het hier zo goed mogelijk doen en hier nog jaren blijven.” Boateng wordt voorlopig tot het einde van dit seizoen gehuurd, waarna Barcelona hem voor acht miljoen euro definitief kan overnemen van Sassuolo. In een interview met de Spaanse krant La Vanguardia laat Boateng weten dat hij in zijn eerste twee weken bij Barcelona vooral onder de indruk is van Lionel Messi. ,,Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat spelen tegen Messi erg lastig is. Maar hem nu dagelijks van dichtbij op het veld te zien is magisch. Hij kan alles doen met een bal, het is ongelooflijk,” zegt Boateng.

95 kilo

De voormalig speler van Hertha BSC, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, AC Milan, Schalke 04 en Las Palmas gaf in het interview ook aan dat hij zijn voetbalcarrière in zijn beginjaren niet zo serieus nam. ,,Toen ik jong was, was ik gek. Toen ik 18 was, dacht ik dat ik de baas in mijn buurt was omdat ik geld had. Toen kreeg ik een kind en dat maakte me snel volwassen. Als dat niet was gebeurd, had ik niet voor clubs als AC Milan of FC Barcelona gespeeld. Ik weeg nu 83 kilo, maar er was een moment dat ik 95 kilo was. In Londen was ik ik twintig jaar oud en ging ik tot diep in de nacht feesten en at ik slecht.”