Boetes voor Arsenal en Spurs na hete derby begin deze maand

De FA onderzocht uitvoerig het opstootje dat in die wedstrijd ontstond nadat Eric Dier van de Tottenham Hotspur de 1-1 had gemaakt en voor de tribune de fans van Arsenal begon te provoceren. Vervolgens begon wisselspeler Stephan Lichtsteiner van Arsenal zich ermee te bemoeien. Hij stapte het veld op en begon Dier te duwen. Het gevolg was dat diverse spelers van beide clubs met elkaar begonnen te ruziën.

Flesje richting Alli

De ontmoeting tussen beide clubs woensdagavond in de League Cup verliep ook onrustig. Doelpuntenmaker Dele Alli van de Spurs kreeg vanuit de tribunes een waterfles in zijn nek gegooid nadat hij de 2-0 had gemaakt. Arsenal verontschuldigde zich voor het wangedrag van zijn supporter en wist donderdag te melden dat ze de dader hebben geïdentificeerd. De politie is ook betrokken bij het onderzoek.