Boilesen valt bij Denemarken af voor WK

Keepers­trai­ner Achterberg steunt Karius: 'Ik verwijt hem niets'

27 mei Als verdoofd liet Loris Karius zich gisteravond na het laatste fluitsignaal in het gras van het Olympisch Stadion in Kiev vallen. Spelers van Real Madrid probeerden hem op te beuren, maar de Duitse doelman was ontroostbaar. Totdat keeperstrainer John Achterberg van Liverpool zich over hem ontfermde. De Nederlander trok hem in één beweging omhoog en sprak de onfortuinlijke doelman vaderlijk toe.