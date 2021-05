Bologna-captain Palacio (39) schiet 71 jaar oud record van Piola uit de boeken

Bologna-spits Rodrigo Palacio heeft een 71 jaar oud record uit de boeken geschoten. De Argentijnse spits maakte vanmiddag bij Bologna-Fiorentina (3-3) een hattrick en is daarmee nu de oudste speler ooit met drie goals in een Serie A duel.

Palacio is 39 jaar en 86 dagen oud. Het vorige record stond sinds 1950, dus al 71 jaar lang, op naam van Silvio Piola. Die was 37 jaar en 51 dagen oud toen hij een hattrick maakten namens Novara aan het einde van zijn glansrijke loopbaan, met onder meer 30 goals in 34 interlands voor Italië. Zlatan Ibrahimovic (in oktober 40 jaar) scoorde dit seizoen al 15 keer in 18 duels in de Serie A, maar de Zweedse spits van AC Milan maakte nog geen hattrick.

Palacio had dit seizoen pas één keer gescoord, in de tweede speelronde tegen Parma (4-1 winst). De Argentijnse spits scoorde daarna dertig wedstrijden op rij niet, maar vanmiddag was het plots drie keer raak voor de captain van Bologna. De spits uit Bahía Blanca, al zijn hele carrière spelend met een klein staartje, speelt sinds 2017 voor Bologna. Sinds 2002 speelde hij eerder voor Club Atlético Huracán, Banfield, Boca Juniors, Genoa en Internazionale. Hij scoorde drie keer in 27 interlands voor Argentinië, maar na de verloren WK-finale in 2014 zette hij een punt achter zijn interlandloopbaan. Zeven jaar later schittert hij dus nog wel in de Serie A, waar Bologna veilig op de twaalfde plaats staat.

Mitchell Dijks (geblesseerd) en Jerdy Schouten (geschorst na rode kaart tegen Atalanta vorige week) deden niet mee bij de thuisploeg, Sofyan Amrabat speelde de hele wedstrijd op het middenveld bij Fiorentina. De club uit Florence moet nog vrezen voor degradatie, met slechts vier punten meer dan nummer achttien Benevento. Er zijn nog vier speelrondes te gaan in Italië.

Oudste hattricks in Europese topcompetities:

Premier League: Teddy Sheringham (37 jaar en 146 dagen) in 2003

La Liga: Joaquín Sánchez Rodríguez (38 jaar en 140 dagen) in 2019

Bundesliga: Claudio Pizarro (37 jaar en 151 dagen) in 2016

Volledig scherm Rodrigo Palacio. © EPA

Volledig scherm Silvio Piola in het tenue van Juventus op 12 december 1946. © AFP