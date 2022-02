Bom ontploft in spelersbus Braziliaans voetbalteam: ‘Ik dank God dat ik nog leef’

De spelers waren op weg naar een wedstrijd toen de bom ontplofte. Via Twitter laat de club weten dat keeper Danilo Fernandes is opgenomen in het ziekenhuis, omdat hij scherven glas in zijn gezicht heeft gekregen. Ook verdediger Matheus Bahia en aanvaller Marcelo Cirino hebben verwondingen opgelopen. De ruiten van een auto die naast de bus van het team stond werden ook vernield door de explosie. Fernandes laat via sociale media weten dat het goed met hem gaat. ‘Met mij gaat het goed’, schrijft hij in een Instagram Story. ‘Ik wil jullie bedanken voor alle liefdevolle berichten en steun die ik heb mogen ontvangen. Ik dank God dat ik nog leef.’

Bahia-aanhangers

Op Twitter deelt Esporte Club Bahia foto's van de beschadigde spelersbus. Aan de buitenkant is te zien dat er een gat in een van de ramen zit, op de stoelen in de bus is bloed te zien. De politie zegt het incident erg serieus te nemen en een onderzoek te zijn gestart. ,,We gaan beelden, verklaringen van spelers en ooggetuigen verzamelen die op dat moment ter plaatse waren”, reageert politierechercheur Victor Spinola. ,,We gaan alles op alles zetten om de daders te identificeren en te arresteren.”



Vorig jaar degradeerde het team naar de tweede divisie van Brazilië. Spelersbussen zijn in Brazilië vaker het doelwit. Met regelmaat worden bussen bekogeld met stenen of vuurwerk. Lokale media stellen dat Bahia-aanhangers mogelijk achter de aanslag zitten. Met deze actie zouden ze druk willen uitoefenen op de spelers om beter te presteren. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. ,,Dit is onnozel, mensen geloven dat acties als deze een atleet zullen intimideren, waardoor hij beter gaat presteren”, reageert Esporte Club Bahia-coach Guto Ferreira op die geruchten. ,,Het is zogenaamd altijd de coach of de speler die slecht is, maar op deze manier los je geen problemen op.”