Bommelding bij huis Manchester United-aanvoerder Harry Maguire, politie doet onderzoek

,,De afgelopen 24 uur heeft Harry een serieuze bedreiging ontvangen", aldus een woordvoerder van de familie Maguire. ,,Hij heeft melding gemaakt bij de politie en die onderzoekt de zaak. De veiligheid van zijn familie en de mensen om hem heen hebben natuurlijk de hoogste prioriteit voor Harry.”



De Cheshire Police laat weten: ,,We ontvingen woensdag bericht over een bommelding in de buurt van Wilmslow. Er heeft geen evacuatie plaatsgevonden, maar als voorzorgsmaatregel heeft een hond van de explosievenopruimingsdienst het huis bezocht om de tuin en het omliggende gebied te onderzoeken.”



Het is niet nog bekend wat de resultaten van die zoektocht zijn. Voetballers uit de Premier League krijgen vaker te maken met allerlei soorten beledigingen en bedreigingen via sociale media. Ook worden woningen van de spelers met enige regelmaat overvallen.