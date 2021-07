Bondscoach Dean Gorré heeft wel 200 namen in gedachten voor Suriname

Messi zet ‘dansende’ Mina op zijn plek na gemiste strafschop: ‘Dans nu dan!’

7 juli Lionel Messi heeft zijn Colombiaanse oud-ploeggenoot Yerry Mina flink op zijn plek gezet nadat hij zijn strafschop miste in de halve finale van de Copa América. Eerder in het toernooi had Mina een uitdagend dansje gedaan toen hij een penalty scoorde. De 34-jarige Argentijnse superster reageerde gisteravond na zijn misser: ,,Dans nu dan!”