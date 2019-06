Bondscoach Estland neemt ontslag na zeperd in Duitsland

De Estse voetbalbond accepteerde maandagavond in een buitengewone vergadering het ontslag van alle stafleden. "Na de zeer pijnlijke nederlaag is dit een logisch gevolg. Er zou een sfeer ontstaan waarin geen ruimte meer was voor fouten en dat zou het team niet vooruit helpen", zegt Reim in een verklaring.

Sinds 2016 werkte Reim als bondscoach van Estland. Hij won met zijn ploeg 13 van de 36 interlands en is daarmee de meest succesvolle bondscoach van Estland, meldt de bond zelf.



Vorige week dinsdag walste Duitsland in Mainz bij een EK-kwalificatiewedstrijd over Estland heen. De 8-0 betekende de grootste nederlaag ooit voor de Estse nationale ploeg. Estland en Duitsland zitten bij het Nederlands elftal in kwalificatiepoule C. Op 9 september speelt Oranje in Tallinn tegen Estland.