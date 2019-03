Bondscoach Venezuela biedt ontslag aan na winst op Messi's Argentinië

Dudamel is ontstemd over de manier waarop een bezoekje in Spanje van een afgezant van de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido aan de voetbalselectie in de publiciteit is verschenen. Volgens de bondscoach was afgesproken dat videobeelden en foto’s van het samenzijn alleen voor intern gebruik bestemd zouden zijn. Guaido zette echter een filmpje op zijn Twitteraccount waarop zijn afgevaardigde in gesprek was met de spelers.