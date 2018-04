Bondscoach Zweden heeft nog niets gehoord van Zlatan

,,Als hij een besluit heeft genomen, kan hij me opbellen en erover praten. Ik ben tenslotte degene die de beslissing neemt.''



Zlatan zelf riep al enkele keren dat hij komende zomer toch aanwezig is op het wereldkampioenschap voetbal. ,,Een WK zonder mij is geen echt WK'', aldus de 36-jarige Ibrahimovic in een talkshow op de Amerikaanse zender ABC. De Zweedse aanvaller stopte na het Europees kampioenschap van 2016 als international. Hij speelt momenteel in de Verenigde Staten voor LA Galaxy.



Oud-Ajacied Ibrahimovic is met 62 doelpunten in 116 interlands de topscorer aller tijden van Zweden, dat bij het WK is ingedeeld in een groep met regerend wereldkampioen Duitsland, Mexico en Zuid-Korea.