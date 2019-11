Bonucci ook de komende jaren partner van De Ligt in Juventus-defensie

De ploeggenoot van Matthijs de Ligt, die ook een verbintenis tot medio 2024 in Turijn heeft en met wie hij vaak centraal in de defensie speelt, is bezig aan zijn negende seizoen in Turijn. In het seizoen 2017-2018 kwam de 95-voudig international een jaartje voor AC Milan uit.



Bonucci speelde tot dusver 376 wedstrijden, in alle competities, voor Juventus. Daarmee is hij in de huidige selectie recordhouder.