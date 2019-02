Borussia Dortmund: als je haar maar goed zit

De Jong houdt hoop: ‘Zo spelen in Spanje, en er is nog niets beslist’

6:30 Frenkie de Jong gaf de moed niet op, nadat Ajax in eigen huis in de achtste finale van de Champions League had verloren (1-2) van Real Madrid. ,,In Spanje moeten we net zo spelen als we hier thuis hebben gedaan. Met durf en overtuiging. Dan is er nog niets beslist. Voor eigen publiek zal Real ook meer druk voelen.’’