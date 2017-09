Borussia Dortmund blijft koploper in Bundesliga na zege bij HSV

Borussia Dortmund staat na vijf speelrondes op dertien punten. Het team van Peter Bosz kwam al dertien keer tot scoren en kreeg in de competitie nog geen doelpunt tegen. Vanavond opende de Japanse middenvelder Shinji Kagawa na 24 minuten spelen de score voor BVB. Spits Pierre-Emerick Aubameyang, vorig seizoen topscorer van de Bundesliga met 31 treffers, maakte er na 63 minuten 0-2 van in het Volksparkstadion in Hamburg. De Amerikaanse dribbelkoning Christian Pulisic maakte er tien minuten voor tijd zelfs nog 0-3 van voor Borussia Dortmund, dat vorig seizoen derde werd in de Bundesliga op achttien punten van kampioen Bayern München. De regerend kampioen van Duitsland won gisteravond met 0-3 op bezoek bij Schalke 04 en staat na vijf duels op twaalf punten.