Borussia Dortmund blijft meedoen in titelrace na zege op Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker

Na achttien speelrondes in de Duitse competitie gaat recordkampioen Bayern München aan kop met 37 punten. Borussia Dortmund heeft 34 punten, net als het SC Freiburg van doelman Mark Flekken. Union Berlin (36 punten) en RB Leipzig (35 punten) doen ook nog volop mee in de titelrace. Bayer Leverkusen won voor de kraker met Dortmund vijf keer op rij en staat negende met 24 punten.

In Leverkusen kwam Dortmund na iets meer dan een half uur op voorsprong via Karim Adeyemi. Door een eigen doelpunt van Edmond Tapsoba in de 53ste minuut werd de marge twee in het voordeel van de bezoekers.



Na een uur ging Haller naar de kant, enkele minuten later viel Bakker in voor de thuisploeg. Het bleef echter bij 0-2, waardoor voor Leverkusen, de ploeg van trainer Xabi Alonso, een einde kwam aan de zegereeks van vijf wedstrijden.