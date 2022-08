Borussia Dortmund geeft in krankzinnige slotminuten alles uit handen, Becker belangrijk in Berlijn

Borussia Dortmund kwam op het Signal Iduna Park energiek uit de startblokken, maar kon dat tegen de promovendus uit het noorden niet omzetten in een voorsprong. Na een betere fase van Werder Bremen was het vlak voor rust weer de thuisploeg dat het heft in handen nam, in de tweede minuut van de blessuretijd alsnog resulterend in de 1-0. Het was Julian Brandt die doelman Jiri Pavlenka met zijn linker verschalkte.

In de tweede helft was het een halfuur wachten op de tweede goal, die uiteindelijk toch viel nadat Dortmund een hoekschop mocht nemen. Die werd door de Bremense defensie aanvankelijk weggewerkt, maar vanuit de tweede lijn was het Raphaël Guerreiro die de trekker overhaalde en alsnog het net vond. Pavlenka zag de bal pas laat: 2-0.



Dat leek ook meteen de eindstand te gaan worden in Dortmund, totdat Lee Buchanan de bezoekers in de 89ste minuut toch weer hoop gaf op een resultaat. Werder Bremen geloofde er weer helemaal in en beloonde zichzelf drie minuten later via een kopbal van invaller Niklas Schmidt met de gelijkmaker. Maar daar was het nog altijd niet mee gedaan. In de 95ste minuut maakte een andere invaller, Oliver Burke, het wonder compleet. Hij rekende af met Gregor Kobel en bezorgde Werder Bremen na 528 dagen weer eens een zege in de Bundesliga: 2-3.

Becker belangrijk

Union Berlin blijft het goed doen in de Bundesliga. De club won op eigen veld van Leipzig, 2-1. Dat betekent dat Union Berlin in elk geval voor even mede bovenaan de ranglijst staat. Als wel vaker in het net begonnen seizoen was Sheraldo Becker belangrijk voor de formatie uit de hoofdstad. De voormalige speler van onder meer ADO Den Haag maakte het tweede doelpunt en bereidde het eerste voor. De openingstreffer kwam op naam van Jordan Pefok.

In de 83ste minuut werd het weer spannend. Willi Orbán maakte de 2-1 voor de bezoekers. Union heeft nu 7 punten, net als Borussia Mönchengladbach en Mainz. Bayern München heeft een punt minder, maar moet nog wel in actie komen. Dat gebeurt zondag tegen VfL Bochum.

Danilho Doekhi, voormalige speler van Vitesse, bleef op de bank bij Union.

Terodde mist twee penalty's

Minstens zo groot als in Dortmund, zal de teleurstelling bij de spits van aartsrivaal Schalke 04 zijn. Simon Terodde mocht op slag van rust een penalty nemen en miste die, maar mocht opnieuw aanleggen omdat Wolfsburg-doelman Koen Casteels niet op de lijn stond. De topscorer van vorig seizoen in de 2. Bundesliga (30 doelpunten in 30 wedstrijden) kreeg een nieuwe kans, om ook die vervolgens om zeep te helpen. In het tweede bedrijf werd een doelpunt van Joshua Guilavogui afgekeurd wegens buitenspel, waardoor het in de Volkswagen Arena 0-0 bleef.

