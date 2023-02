Borussia Dortmund kritisch op koopwoede Chelsea: ‘Het was wel erg heftig’

Chelsea heeft in de voorbije transferperiode voor een recordbedrag aan nieuwe spelers binnengehaald. Het uitgavenpatroon van de club uit Londen zorgt in de voetbalwereld voor verwondering en kritiek. Sebastian Kehl, technisch directeur van Borussia Dortmund, bekijkt het allemaal met argusogen.

,,Natuurlijk heb ik gevolgd wat Chelsea de afgelopen weken en maanden heeft uitgespookt. Het was wel erg heftig”, zei Kehl tegen Sky Sport. Hij vindt dat Duitse clubs het voorbeeld van Engelse topclubs niet moeten volgen, als ze daar al toe in staat zouden zijn. ,,Geld speelt daar geen rol. We moeten ons geld hier gewoon op een andere manier verdienen. Daarom zijn we ook niet in staat om zulke transfers uit te voeren.”

Doordat de zakken van de clubs uit de Premier League erg diep zijn, is het lastig wedijveren. Het betekent dat clubs als Borussia Dortmund nog beter moeten scouten en spelers al moeten contracteren voordat ze ergens de pannen van het dak spelen en voor grote transfersommen verkassen richting Engeland. ,,Dat maakt het uitdagend, maar we slagen er toch in. Borussia Dortmund is een topclub, niet alleen in Duitsland maar ook internationaal. We blijven op onze eigen manier werken.”

Volledig scherm Borussia Dortmund. © AP

Chelsea verbrak kort voor het sluiten van de markt een Brits record door 121 miljoen euro uit te geven voor Enzo Fernández. In totaal trok de club van de steenrijke eigenaar Todd Boehly meer dan 600 miljoen euro uit voor versterkingen dit seizoen.

Chelsea omzeilt regels

Meerdere clubs hebben bij de UEFA al hun zorgen geuit over de handelwijze van Chelsea. Doordat de middenmoter uit de Premier League contracten uitdeelt voor zeven of acht jaar, kan het de transfersommen over ontzettend veel jaren uitsmeren. Hiermee omzeilt Chelsea de regels van de Financial Fair Play-regels: het is een maas in de wet. Naar verluidt is de Europese voetbalbond van plan om de reglementen voor de volgende transferperiode aan te passen. Transfersommen mogen dan nog maar over een maximum van vijf jaar afgeschreven worden.

De aanwinsten van Chelsea tot dusver in het seizoen ‘22/’23 (exclusief bonussen) • Enzo Fernández (121 miljoen euro)

• Wesley Fofana (80 miljoen euro)

• Mykhaylo Mudryk (minimaal 70 miljoen euro)

• Marc Cucurella (65 miljoen euro)

• Raheem Sterling (56 miljoen euro)

• Benoît Badiashile (minimaal 38 miljoen euro)

• Kalidou Koulibaly (38 miljoen euro)

• Noni Madueke (minimaal 35 miljoen euro)

• Malo Gusto (30 miljoen euro)

• Carney Chukwuemeka (18 miljoen euro)

• Andrey Santos (minimaal 12,5 miljoen euro)

• Pierre-Emerick Aubameyang (12 miljoen euro)

• David Datro Fofana (minimaal 12 miljoen euro)

• João Félix (gehuurd voor 11 miljoen euro)

• Gabriel Slonina (9 miljoen euro)

• Dennis Zakaria (gehuurd voor 3 miljoen euro)