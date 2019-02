Bosschenaar Thomassen wil bij Adelaide een grote jongen worden

Quiz Hoe is jouw kennis over El Clásico?

14:26 Vanavond (21.00 uur) is in Camp Nou de 273ste editie van El Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid. Op woensdag 27 februari en zondag 3 maart staat het bijzondere treffen opnieuw op het programma. Hoe is jouw kennis over de strijd tussen de Spaanse grootmachten?