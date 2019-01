Bosz begint bij Leverkusen met zure nederlaag

Door Maarten Wijffels Een witte muur. Ballen op de paal, pech, soms net wat te weinig stootkracht en één doeltreffende tegenstoot; Ja, er waren zaken genoeg aan te wijzen die maakten dat het debuut van Bosz werd verpest. Precies 403 dagen na zijn ontslag bij Borussia Dortmund stond hij er weer, de trainer uit Apeldoorn. Hij begint aan zijn herkansing in de Bundesliga en had meteen een kickstart willen maken. Nu niet bij een topclub, maar bij een gevestigde naam uit de subtop. De verwachtingen zijn in Leverkusen niet zó hoog als 60 kilometer verderop in het Ruhrgebied, maar beter dan de huidige negende plaats in de stand moet het wel.

Bosz koos bij zijn eerste duel voor een basisteam waarin alle toptalenten van ‘de Werkself’, zoals Leverkusen in de volksmond heet, waren samengebracht. Het is naast winnen een andere hoofdopdracht vanuit de clubleiding: zorg dat spelers als Kai Havertz, Julian Brandt en Leon Bailey sneller gaan ontwikkelen dan voor de winterstop is gebeurd.



Met bondscoach Jochim Löw op de tribune naast Bayers hoogste voetbalbaas Rudi Völler greep de talentenbrigade van Bosz ook meteen de regie over de wedstrijd. Na één minuut stond het al bijna 1-0, maar spits Kevin Volland kon in de doelmond net niet bij een voorzet. Ook kansrijke situaties daarna resulteerden niet in een verdiende voorsprong. Gladbach vond het wel best. Zij trokken zich een middag lang terug, parkeerden in een 5-4-1-opstelling de bus voor het eigen doel.