Bosz één duel af van hoofdprijs: ‘We hebben dit serieus aangepakt’

DFB PokalPeter Bosz kan met Bayer Leverkusen de tweede prijs in zijn trainerscarrière bemachtigen. Op 4 juli staat hij in de finale van de DFB Pokal, nadat vierdedivisionist FC Saarbrücken geen enkele partij kon bieden vanavond.

Als trainer won Bosz alleen de titel in de Keuken Kampioen Divisie in 2004-2005. Vaak was hij dichtbij, bijvoorbeeld met Ajax in de finale van de Europa League in 2017. Het is dan ook een imago dat een beetje aan Bosz kleeft: de attractieve trainer die nauwelijks prijzen pakt. Op 4 juli mag hij een gooi gaan doen naar de Duitse beker. Morgenavond laat weet Bayer wie de tegenstander is, als Bayern München en Eintracht Frankfurt om 20.45 uur in München de andere halve finale spelen.

Volledig scherm © REUTERS

Het bekertoernooi van vierdedivisionist Saarbrücken was een waar sprookje, maar vandaag zat er geen moment een stunt in. Bayer speelde geconcentreerd en had al binnen twintig minuten een gedegen voorsprong door doelpunten van Moussa Diaby en Lucas Alario. Na rust maakte invaller Karim Bellarabi er nog 0-3 van. Diezelfde Bellarabi viel nog geblesseerd uit, waardoor Bosz de slotfase met tien man moest uitspelen. De Nederlander miste vanavond nog de geblesseerden Kai Havertz en Daley Sinkgraven.

Alles wijst erop dat die twee er op 4 juli wel bij zijn. Bayer Leverkusen kan op die dag voor de tweede keer in de clubhistorie de DFB Pokal winnen, na de eerste bekeroverwinning in 1993. In 2002 en 2009 verloor de ‘Werkself’ de finale.

Bosz tevreden