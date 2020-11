Bosz en Leverkusen drie maanden zonder Palacios door ernstige rugblessure

,,Voor ons, maar natuurlijk vooral voor Exequiel zelf, is het een harde klap. We zullen hem in alles ondersteunen zodat hij na deze ernstige blessure nog sterker terugkomt", zei sportdirecteur Simon Rolfes van Bayer Leverkusen. Palacios blijft voorlopig nog in Buenos Aires, waar Argentinië en Paraguay met 1-1 gelijkspeelden.

Rolfes: ,,Exequiel is in goede handen en onze doktoren staan ​​in nauw contact. Maar we zullen hem zo snel mogelijk naar Leverkusen laten komen zodat hij zijn revalidatie kan doen in onze omgeving, wat de kans op snel herstel groter maakt." De Duitse club nam Palacios eind vorig jaar over van het Argentijnse River Plate.