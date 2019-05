Bosz gaat voor Champions League: ‘Daar had niemand het over’

De ploeg van Bosz staat nu op de vijfde plaats met 55 punten (+13), evenveel als Borussia Mönchengladbach dat op basis van een iets beter doelsaldo (+15) de felbegeerde vierde plek inneemt. De top vier plaatst zich voor de Champions League. ,,Toen ik in januari begon, sprak niemand daarover. Ik ben dus sowieso tevreden dat we überhaupt al over deze kans kunnen praten. Nu willen we het halen ook'', aldus Bosz.



Borussia Mönchengladbach ontvangt Dortmund en Frankfurt gaat naar München. ,,We horen wel hoe het daar gaat. Het belangrijkste is dat we zelf winnen", aldus Bosz. ,,Je kan wel tien scenario's bedenken over wat er kan gebeuren, maar dat heeft toch geen zin.”



Of er extra druk op zijn ploeg ligt? ,,De druk is er altijd. Maar we bepalen zelf hoeveel druk we onszelf opleggen. Ik zoek altijd naar de balans in mijn elftal, ook als mijn team te euforisch is.