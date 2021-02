Bosz is boos op zijn ploeg: ‘Dit mag ons nooit gebeuren’

Ronaldo zet Juventus en De Ligt met één been in finale Coppa Italia

2 februari Cristiano Ronaldo heeft Juventus aardig op weg geholpen richting de finale van het Italiaanse bekertoernooi. De bijna 36-jarige Portugees had met twee treffers een groot aandeel in de uitzege van zijn ploeg in de eerste ontmoeting van de halve finales tegen Internazionale (1-2). De return is komende dinsdag in Turijn.