Bosz kan pas in 2018 weer over Götze beschikken

Götze, in 2014 matchwinner in de WK-finale, ontbrak vorig seizoen al een half jaar. De Duitse international kon toen niet voetballen omdat een stofwisselingsstoornis bij hem was geconstateerd. In juli maakte Götze zijn rentree bij Dortmund.



Dortmund speelt dit jaar nog zes officiële wedstrijden. In de competitie treft de bekerwinnaar van vorig seizoen Bayer Leverkusen, Werder Bremen, FSV Mainz en Hoffenheim. In de Champions League voetbalt Dortmund in de laatste groepswedstrijd tegen Real Madrid en de laatste wedstrijd van Dortmund in 2017 is op woensdag 20 december voor de Duitse beker tegen Bayern München.