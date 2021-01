Bosz klopt oude werkgever Dortmund, Weghorst slaat opnieuw toe

BundesligaPeter Bosz heeft met Bayer Leverkusen uitstekende zaken gedaan in strijd om een felbegeerd Champions League-ticket. Bosz en consorten wonnen met 2-1 van directe concurrent Borussia Dortmund, waardoor Leverkusen naar de tweede plaats in de Bundesliga steeg.

Natuurlijk was het voor Bosz een bijzonder weerzien, de wedstrijd tegen Dortmund. Het waren Die Schwarzgelben die de Nederlandse oefenmeester de eerste kans gunden op het Europese toppodium. Hoewel Bosz enkele weken na zijn aanstelling al op straat werd gezet, legde hij er de basis voor zijn nieuwe klus in Duitsland. Bij Bayer Leverkusen laat hij namelijk zien dat hij met zijn filosofie wél succesvol kan zijn op het allerhoogste niveau.

Het Dortmund van wonderkind Erling Haaland werd in eigen huis met 2-1 verslagen. Het was niet het Noorse fenomeen dat de show stal, maar het supertalent van Bosz. De nog altijd pas zeventienjarige Florian Wirtz pegelde tien minuten voor tijd de winnende treffer op het scorebord. Eerder had Moussa Diaby - ook al zo'n veelbelovende speler - de score geopend, waarna Julian Brandt Dortmund tegen zijn oude werkgever op gelijke hoogte zette.

Volledig scherm Moussa Diaby (r) wordt gefeliciteerd met zijn goal. © Martin Meissner/Pool AP/dpa

De overwinning betekende het einde van een slechte reeks voor Bosz en co, die zich voor de jaarwisseling nog stiekem aan kop van de Bundesliga meldde. Die Werkself was tot vanavond nog zonder competitiezege in 2021. Tegen Werder Bremen (1-1) werd gelijkgespeeld, terwijl de subtopper verloor van Eintracht Frankfurt (2-1) en Union Berlin (1-0).

Leverkusen, waar Daley Sinkgraven als invaller binnen de lijnen kwam en Timothy Fosu-Mensah op de bank bleef, klom daarmee naar plaats twee in de Bundesliga. Het verschil met koploper Bayern München bedraagt slechts vier punten. De regerend landskampioen heeft echter nog een wedstrijd tegoed. Bayern gaat morgen op bezoek bij FC Augsburg.

Weghorst slaat opnieuw toe

En weer is Wout Weghorst een mijlpaal rijker. Tegen het FSV Mainz van Jean-Paul Boëtius schoot Weghorst doelpunt nummer twaalf tegen de touwen. Nooit eerder tikte een speler van Wolfsburg in de eerste seizoenshelft dat hoge aantal aan. Weghorst tekende tegen de degradatiekandidaat voor de 0-2. De spits profiteerde van knullig balverlies van de Mainz-defensie en rondde met een fraaie stift af. In zijn 83 wedstrijden in dienst van Wolfsburg was de ex-aanvaller van onder meer Heracles en AZ al 45 keer trefzeker.

Eerder in de wedstrijd had ploeggenoot Bartosz Bialek de subtopper op voorsprong geschoten. Met de zege steeg Wolfsburg naar plaats vijf in Duitsland. Zijn landgenoot Boëtius en de geblesseerde Jeremaiah St. Juste moeten steeds meer gaan vrezen voor degradatie. Alleen Schalke 04 presteert dit seizoen slechter, al is dat enkel op doelsaldo. Beide ploegen verzamelden tot dusverre zeven punten, terwijl het veilige Arminia Bielefeld veertien punten pakte.

Hertha BSC onderuit

Invallers Deyovaiso Zeefuik en Daishawn Redan hebben met Hertha BSC een flinke tik gekregen. De middenmoter ging met 0-3 onderuit tegen directe concurrent TSG Hoffenheim. Met twee treffers groeide Andrej Kramaric uit tot de grote man. Zeefuik kwam direct na rust binnen de lijnen, terwijl Redan twintig minuten voor tijd zijn opwachting mocht maken. Joshua Brenet bleef negentig minuten op de bank.

Volledig scherm Deyovaiso Zeefuik. © EPA