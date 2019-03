Bosz loopt met Leverkusen in het mes tegen Bremen

Dankzij een sterke serie in de Bundesliga - 6 zeges in de laatste 7 duels - kan Peter Bosz met Bayer Leverkusen zijn pijlen richten op plaatsing voor de Champions League. De top vier is immers niet ver weg: bij een thuiszege vanmiddag op Werder Bremen zou nummer vier Borussia Mönchengladbach tot op twee punten genaderd worden.



Die vlieger ging echter niet op. Leverkusen had weliswaar veel meer balbezit (71 procent), maar was nauwelijks dreigend en loste voor rust geen schot op doel. De aanpak van Werder Bremen, waar Davy Klaassen weer een basisplaats had, bleek een stuk effectiever. Uit twee goed uitgevoerde counters sloeg het voor rust toe. Aanvoerder Max Kruse opende de score voor Werder, Milot Rashica - in 2015 speler van Bosz bij Vitesse - verdubbelde de voorsprong.



In de tweede helft bracht Leon Bailey met nog een kwartier te gaan de spanning terug. De Jamaicaan schoot een vrije trap via de onderkant lat achter doelman Jiri Pavlenka. In de jacht op de gelijkmaker, diep in blessuretijd, kreeg Leverkusen de rekening gepresenteerd voor het risico dat het moest nemen: Kruse bepaalde met zijn tweede doelpunt de eindstand op 1-3.



Leverkusen blijft door de nederlaag zesde. Bremen heeft nu slechts drie punten minder en staat achtste.