Bosz met Lyon hard onderuit in Rennes, Nice verliest met invallers Rosario en Stengs

In de laatste minuut voor rust maakte Gaëtan Laborde de 1-0 voor Stade Rennais, maar in de tweede helft was de thuisploeg echt niet meer te houden in Roazhan Park. Hamari Traoré maakte zes minuten na rust de 2-0 en in het laatste kwartier scoorde Adrien Truffert nog twee keer voor het team van coach Bruno Génésio. De Duitse verdediger Jérôme Boateng (33) en zijn Belgische teamgenoot Jason Denayer (26) beleefden een vervelende avond, maar ook sterspelers Houssem Aouar en Lucas Paquetá lieten weinig tot niets zien. In de 93ste minuut maakte Paquetá nog wel de 4-1 uit een strafschop.