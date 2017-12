Bosz na nieuwe dreun aan zijden draadje bij Dortmund

Na de pauze toonde Dortmund zich aanvankelijk een stuk fanatieker dan in het eerste bedrijf, wat na een klein uur resulteerde in de gelijkmaker. Na een pass van Marcel Schmelzer kopte Shinji Kagawa de bal voor het doel, onder druk van Pierre-Emerick Aubameyang werkte Werder-middenvelder Philipp Bargfrede de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman.



Dat bleek niet de aanzet tot een overwinning: uit een corner knikte Theodor Gebre Selassie alsnog de 1-2 binnen voor Werder. Daarna had Bosz enorme pech met een wel heel curieus moment. Kagawa had de bal voor open doel voor het inschieten, maar schoot via Aubameyang (de uitgegleden spits lag bijna op de doellijn) over. Het leverde Dortmund een nieuwe nederlaag op en lijkt Bosz zijn baan te gaan kosten.