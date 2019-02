Bosz ontvangt Bayern, Arsenal op bezoek bij City

Memphis Depay mag zich morgen (21.00 uur) weer proberen te onderscheiden in dé topper van het Franse voetbalweekend. Koploper Paris Saint Germain komt op bezoek in het Parc Olympique Lyonnais. Zelf verloor Olympique Lyon al zes wedstrijden niet, maar of dat genoeg is tegen het Neymar-loze PSG?



Memphis heeft in elk geval mooie herinneringen aan het thuisduel met PSG. Vorig seizoen won de ploeg uit Lyon met 2-1 door een goal in de 94ste minuut van, jawel, Memphis Depay.