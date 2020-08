Bosz op de aanval, Nederlandse hoop en alles of niets voor Leverkusen: zes dingen om naar uit te kijken

Inter-LeverkusenInter en Bayer Leverkusen kruisen vanavond de degens in strijd om een plek bij de laatste vier van de Europa League. Zeer de moeite waard om vanavond voor de televisie plaats te nemen, want het belooft een prachtige wedstrijd te worden. Dit zijn zes dingen waarop je je kan verheugen.

Bosz: Vol op de aanval

Hij zal zijn filosofie in strijd om een plek in de halve finale niet gaan aanpassen, Peter Bosz. De ultra-aanvallend ingestelde oefenmeester is niet van plan af te wijken van zijn opportunistische strijdplan, zo liet hij weten in aanloop naar de wedstrijd. ,,We zijn voor geen enkele tegenstander bang’’, sprak Bosz vol bravoure. ,,We hebben een goed elftal dat op ieder moment kan scoren. Inter is toernooifavoriet, maar we zullen spelen zoals we altijd doen.’’

Volledig scherm Peter Bosz. © Martin Meissner/AP-Pool/dpa

Alles of niets voor Leverkusen

Voor Inter zou de Europa League-winst een mooie bonus zijn in het seizoen waarin de Milanezen op de tweede plaats in de Serie A eindigden. Bij Leverkusen is zijn de belangen groter: de Europa League móét gewonnen worden. De ploeg van Bosz greep namelijk in de Bundesliga naast een ticket voor de Champions League. Winst van de Europa League levert alsnog een plek in de groepsfase op. Niet alleen sportief aantrekkelijk, ook voor de portemonnee. Plaatsing voor het miljoenenbal brengt direct vijftien miljoen euro in het laatje.

Eindelijk weer een Nederlandse winnaar?

Volledig scherm Blind pakte de cup, ten koste van zijn huidige werkgever. © Getty Images Het duel tussen Inter en Leverkusen is er ook een tussen de Nederlanders Stefan de Vrij en Daley Sinkgraven. Laatstgenoemde krijgt veel speeltijd onder Bosz en zal, net als De Vrij, hopen zich in een vrij uniek rijtje Nederlanders te spelen. Sinds de start van de Europa League in 2009 had de winnaar slechts tweemaal een Nederlands tintje: in 2013, toen Nathan Aké de wedstrijd namens Chelsea vanaf de bank beleefde, en in 2017. In dat jaar verloor Ajax de eindstrijd van het Manchester United van Daley Blind en bankzitter Timothy Fosu-Mensah. Inter en Leverkusen gelden als grote favorieten voor de eindzege. Ook Luuk de Jong (Sevilla), Ricky van Wolfswinkel (FC Basel), Tahith Chong en opnieuw Fosu-Mensah (beiden Manchester United) gelden als Hollandse troeven.

Extreme prijzendroogte

Als Bosz en consorten de afgelopen dagen de Italiaanse kranten hebben doorgebladerd, zullen de messen waarschijnlijk wel geslepen zijn. De Italiaanse krant Gazzetta dello Sport stipte daags voor de wedstrijd de diepgewortelde pijn van Leverkusen aan, dat al sinds 1993 geen prijs meer pakte. Destijds werd de DFB Pokal aan de lege eregalerij toegevoegd. Aan de basiself van vanavond de taak om de Duitse prijzendroom levend te houden. Ook Inter snakt naar een prijs. Bij I Nerazzurri is een flinke laag stof ontstaan in de trofeeënkast, aangezien de laatste prijs uit 2011 dateert. In het seizoen na de tropenjaren won de ploeg van Wesley Sneijder de Coppa Italia.

Eriksen aast op revanche

Bij Tottenham Hotspur was Christian Eriksen de grote ster die zijn ploeg tot grote hoogten liet stijgen. Zijn veelbesproken wintertransfer naar Inter is voor de ex-Ajacied tot nu toe echter uitgedraaid op een fiasco. De Deen maakte in de Serie A slechts tweemaal de negentig minuten vol en liet pas een keer het net bollen, een frommelgoal tegen Brescia. Er gaan inmiddels alweer geruchten op dat Eriksen op een vertrek aast. In de Europa League zal Eriksen willen laten wat hij nog altijd in zijn mars heeft.

Volledig scherm Conte en Eriksen. © AP

Afscheidstournee Havertz?

De 100-Millionen-Star lijkt bezig aan zijn laatste dagen in het shirt van Leverkusen, gezien het feit dat de complete wereldtop het supertalent op de korrel heeft. Onder meer Chelsea, Real Madrid en Bayern München azen op zijn krabbel. Niet gek als je naar zijn statistieken kijkt. In alle competities was de 21-jarige middenvelder bij 31 goals betrokken: zeventien goals en veertien assists. Waanzinnige cijfers voor een jonge speler als hij. Weet hij zijn verblijf bij de Werkself te verlengen tot 21 augustus, de dag dat de Europa League-finale wordt afgewerkt in Köln?

Volledig scherm Kai Havertz. © BSR Agency