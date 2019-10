Bosz slaagt er met Leverkusen niet in om een punt te pakken bij Atlético

Voor Leverkusen was de opdracht duidelijk: er moest minimaal een punt gepakt worden om nog kans te maken op overwintering. Na nederlagen tegen Lokomotiv Moskou (1-2) en Juventus (0-3) stond de ploeg van Bosz puntloos onderaan in Groep D. In een matige eerste helft gebeurde er nauwelijks iets, maar kreeg Leverkusen wel de beste kansen.



In de tweede helft zocht Atlético nadrukkelijker de aanval op en dat resulteerde een kwartier voor tijd in de openingstreffer. Op aangeven van Renan Lodi kopte de net ingevallen Alvaro Morata bij de eerste paal raak: 1-0. In het restant van de wedstrijd probeerde Leverkusen nog wel iets te forceren, maar werd er niet meer gescoord.



Later vanavond komen Juventus en Lokomtiv Moskou in actie in Groep D. Atlético klimt dankzij de overwinning naar een voorlopige koppositie. Bij winst wipt Juventus met een beter doelsaldo over Atlético heen.