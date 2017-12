Bosz tevreden: We kunnen in Europa League ver komen

,,We hebben opnieuw laten zien dat we ons kunnen meten met een sterk team als Real. We hebben het in grote delen van de wedstrijd heel goed gedaan. We willen nu eerst weer wedstrijden winnen en goed voetbal blijven spelen. Als dat lukt kunnen we een heel eind komen in de Europa League'', aldus Bosz, die de laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen Real met 3-2 verloor.

Dortmund keek in Bernabeu al snel tegen een achterstand van 2-0 aan. Bosz: ,,Dat mag ons niet overkomen. We hadden afgesproken compact te verdedigen. We speelden wat minder ver naar voren dan in andere wedstrijden. Maar als je wat minder diep staat, moet je wel zorgen dat je agressief bent. Dat waren we in het begin niet. Daarna herstelden we ons en creëerden we veel kansen. We hadden vaker moeten scoren.''