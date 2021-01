Bosz verliest met Leverkusen nipt van Leipzig bij basisdebuut Fosu-Mensah

De wedstrijd begon met een primeur voor Peter Gulacsi, die zijn 150ste wedstrijd in de Bundesliga speelde. Hij is de eerste speler van RB Leipzig die dat kan zeggen. De thuisploeg begon goed aan het duel en leek in de 13de minuut op voorsprong te komen, maar een goal van Marcel Sabitzer op aangeven van Angeliño werd afgekeurd wegens buitenspel. Leverkusen, met Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah in de basis, kwam vlak na rust alsnog op achterstand door een vlammend schot van Christopher Nkunku.



Niet veel later moest Sinkgraven het veld ruimen voor aanvaller Patrik Schick, maar ook de 25-jarige Tsjech wist niet tegen zijn oud-ploeg te scoren. Ook Fosu-Mensah maakte de negentig minuten voor de ploeg van Bosz niet vol, want hij werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. Justin Kluivert werd bij Leipzig in de 70ste minuut ingebracht en trok met zijn ploeggenoten de overwinning over de streep. Voor Leverkusen was het al de derde wedstrijd van de laatste vier die met 1-0 werd verloren. Union en Wolfsburg wonnen eerder deze maand ook al dankzij één doelpunt van de ploeg van Bosz.