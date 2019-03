Bosz wint met Leverkusen mede dankzij ‘Koolhof-momentje’

Genki Haraguchi dacht in de 33ste eenvoudig te kunnen scoren namens de thuisclub na een inschattingsfout van Leverkusen-doelman Lukas Hradecky. Maar de speler van Hannover 96 zag tot zijn afgrijzen dat de bal smoorde in de sneeuw voor hij de doellijn kon passeren.

Het curieuze moment deed denken aan een legendarische actie van Jurrie Koolhof. De onlangs overleden PSV-spits liep in 1983 al juichend weg na een uithaal tegen Helmond Sport toen hij erachter kwam dat de bal voor de lijn in de modder was blijven steken.

Kort na de opvallende ‘misser’ van Harguchi werd het duel tijdelijk gestaakt. Scheidsrechter Sören Storks vond het niet verantwoord om verder te voetballen op de besneeuwde piste van de HDI-Arena. Maar nadat de lijnen weer zichtbaar waren gemaakt – en in de rust ook de strafschopgebieden – werd de wedstrijd alsnog uitgespeeld.

Die beslissing leek aanvankelijk in het voordeel te zijn van Bayer Leverkusen, want voor de ploeg van Bosz was er in de eerste helft geen vuiltje aan de lucht. Door twee goals van Kevin Volland leek de Werkself immers op weg naar een eenvoudige uitzege.

Het slechte weer zat echter niet alleen de thuisclub dwars. Op het moeilijk bespeelbare veld, had Leverkusen het in de tweede helft ineens een stuk zwaarder. Degradatiekandidaat Hannover 96 kwam op wilskracht terug in de wedstrijd. Ook al omdat Haraguhci door de lucht meer succes had dan over de grond. Na een afgemeten voorzet van de Japanner kon voormalig AZ-spits Jonathas vlak na rust met het hoofd voor de aansluiting zorgen: 1-2.