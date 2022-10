‘Boze en bezorgde’ Peter Bosz verbaasd door vragen over toekomst na vierde nederlaag op rij: ‘Bang? Nee, jij wel?’

Met videoPeter Bosz heeft met Olympique Lyon ook verloren van RC Lens. De verrassende nummer 4 van de Ligue 1 was in eigen stadion te sterk door een late benutte strafschop van Florian Sotoca: 1-0. Lyon heeft nu zijn laatste vier wedstrijden verloren.

Ondanks wéér een teleurstellend resultaat voor Bosz en consorten reageerde de Nederlandse coach verbaasd toen hij op de persconferentie de vraag kreeg of zijn functie in gevaar is. ,,Nee. Ben jij daar dan wel bang voor?”, zei hij tegen een Franse journalist.

,,Ik ben boos en bezorgd, omdat we vier wedstrijden op rij hebben verloren. Maar we hebben er vertrouwen in dat we dit kunnen omdraaien”, aldus de 58-jarige Apeldoorner. Zijn ploeg begon goed aan het seizoen door 13 punten te pakken in de eerste vijf wedstrijden, maar daarna verloor Lyon van FC Lorient, AS Monaco, Paris Saint-Germain en zondag ook bij Lens.

,,Lens zette veel druk, maar we hadden daar beter mee moeten omgaan. We weten dat we beter kunnen. Ik wil niet naar excuses zoeken, maar we moeten niet vergeten dat we ook veel spelers misten”, aldus Bosz. Vrijdag speelt Lyon thuis tegen Toulouse. ,,Of die wedstrijd bepalend is voor mijn toekomst? Alle wedstrijden zijn belangrijk. Druk is er altijd, zeker bij een grote club als Lyon. We kunnen niet blijven verliezen, vier nederlagen op rij is te veel.”

Volledig scherm Peter Bosz © AFP

Franse media meldden na de nederlaag tegen PSG, vlak voor de interlandperiode, dat de clubleiding crisisoverleg had gevoerd over de positie van Bosz. Via een officiële verklaring op de website ontkende Lyon dat toen. ,,De club heeft het volste vertrouwen in Peter Bosz, zijn staf en zijn spelers. Hij zal er alles aan doen om de doelstellingen te halen.”

Onlangs liet technisch directeur Vincent Ponsot aan Le Progrès weten dat de oud-coach van onder meer Ajax, Vitesse en Heracles niet onomstreden is. ,,Een goede coach is iemand die resultaten behaalt, iemand die zijn team goed laat spelen, iemand die goed integreert in het clubproject en iemand die spelers vooruit helpt. Alleen aan die laatste twee criteria voldoet Peter.’’

Lyon staat na negen wedstrijden zevende met 13 punten. Het nog ongeslagen Lens heeft 21 punten, koploper Paris Saint-Germain 25. De druk op de positie van Bosz was voor deze wedstrijd al groot. Vorig seizoen werd Lyon onder de oud-voetballer al teleurstellend achtste in de Franse competitie, waardoor het dit seizoen voor het eerst sinds 1997 geen Europees voetbal speelt.