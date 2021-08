Na gedwongen vertrek Messi is Barcelona nog steeds in rouwstemming

Door Edwin Winkels



In het kleine Estadi Johan Cruyff presenteerde zich op de late, aangename zondagavond het FC Barcelona van dit seizoen, mannen en jongens met vrijwel alle rugnummers van 1 tot 23, maar de nummer 10 ontbrak. Niet meer dan 3000 toeschouwers mochten het, vanwege de coronamaatregelen, bijwonen. Het waren er uiteindelijk nóg minder. In plaats van een heuse feeststemming, gebruikelijk bij de traditionele opening om de Trofeu Joan Gamper, overheerste de recente, nog onverwerkte rouw.



Die werd nog verzwaard door de uitgenodigde tegenstander, Juventus. Niet vanwege het voetbal of het resultaat, maar omdat bij de Italianen Cristiano Ronaldo speelt. De aanblik van Ronaldo vergrootte bij het publiek het gevoel verweesd te zijn, in de onwerkelijke, niet te bevatten wetenschap dat Lionel Messi na 21 jaar niet meer in het blauwpaars zal voetballen, als een zoon die het ouderlijk huis heeft verlaten.