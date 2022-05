Branco van den Boomen kan topseizoen bij Toulouse bekronen met fraaie uitverkiezing

De spelersvakbond in Frankrijk heeft de middenvelder samen met vier andere spelers genomineerd voor de Trophée UNFP. Het zou een unicum zijn als Van den Boomen de prijs in de wacht weet te slepen: nog nooit werd een Nederlander de beste speler van Frankrijk.

Het is een volgend hoofdstukje in het topseizoen van de Brabander. De oud-speler van onder meer FC Eindhoven en Willem II trad vorige maand in de voetsporen van Lionel Messi en Thomas Müller. Sinds Opta de data verzamelt (2014), waren dat de enige twee spelers in de vijf grote voetballanden (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk) die erin slaagden 21 assists te geven op het hoogste of tweede voetbalniveau. Van den Boomen is - zij het op het tweede niveau - de derde.