Branco van den Boomen scoort in Parijs, maar verliest met Toulouse van PSG door goal Lionel Messi

Naast van den Boomen had ook zijn landgenoot Thijs Spierings een basisplaats bij Toulouse. Aanvaller Thijs Dallinga viel in de 62e minuut in en kreeg in de slotfase nog een kans op de 2-2. Ook verdediger Anthony Rouault was dichtbij de gelijkmaker. Messi schoot in de blessuretijd de bal op de paal.