Brands houdt interim-trainer Ferguson nog even op de bank bij Everton

Trinidad en Tobago rouwt om omgekomen internatio­nal

19 december Shahdon Winchester, international van Trinidad en Tobago, is bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. ,,Dit is heel tragisch nieuws", meldde de nationale bond van het Caribische eiland. ,,Zijn ziel rust in eeuwige vrede." De mondiale voetbalfederatie FIFA kwam direct met een blijk van medeleven via de sociale media.