Braziliaanse voetballer draait volledig door en trapt scheidsrechter bewusteloos

Waarom scheidsrechter Rodrigo Crivellaro het moest ontgelden in de wedstrijd in de staatscompetitie van Rio Grande do Sul is niet duidelijk. Hij werd ineens belaagd door Ribeiro die hem vol tegen het hoofd trapte toen hij op de grond lag. Volgens berichten in de Braziliaanse media is de met een ambulance afgevoerde Crivellaro inmiddels bij bewustzijn, maar ligt hij nog steeds in het ziekenhuis.