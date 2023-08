Braziliaanse voetbalster Dani Alves verder in het nauw: jarenlange gevangenisstraf dreigt in verkrachtingszaak

PSV-icoon Romário (57) met spoed naar ziekenhuis door darminfec­tie

Romário is donderdag met spoed in het ziekenhuis van Rio de Janeiro opgenomen. De 57-jarige oud-spits van PSV heeft een darminfectie, melden Braziliaanse media vrijdag. De situatie van Romário is stabiel, al is het niet de verwachting dat hij het Barra d’Or-ziekenhuis snel mag verlaten.