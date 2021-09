Brazilië en Argentinië winnen in Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie

Makkelijke avond voor Argentinië

Argentinië beleefde in de Venezolaanse hoofdstad Caracas een gemakkelijke avond. Lautaro Martínez opende de score op slag van rust, waarna de Zuid-Amerikaanse kampioen in de tweede helft via Joaquin Correa en Angel Correa makkelijk uitliep naar een 3-0 voorsprong. In blessuretijd redde Soteldo de eer voor Venezuela uit een strafschop.

Brazilië aan kop

Brazilië gaat in de Zuid-Amerikaanse groep na zeven wedstrijden aan de leiding met de volle winst. Argentinië is tweede met 15 punten. Ecuador, dat donderdagavond met 2-0 won van Paraguay, is derde met 12 punten. Uruguay, dat met 1-1 gelijkspeelde bij Peru, is vierde met 9 punten, gevolgd door Colombia. Dat speelde gelijk in Bolivia (1-1) en heeft evenveel punten maar een slechter doelsaldo. De eerste vier plaatsen zich voor het WK van volgend jaar in Qatar. De nummer vijf speelt nog een internationale play-off.